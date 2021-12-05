Стан інших трьох потерпілих стабільний, загрози життю немає.

Помер один з працівників, які постраждали внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС.

Про це повідомляється на сторінці ДТЕК Бурштинська ТЕС у Facebook.

Машиніст-обхідник, який отримав до 60% опіків шкіри, помер у реанімації.

Стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.

Читайте такожВ Ужгороді вандали скинули Ханукію в річку (фото)Як повідомляв УНІАН, 28 листопада на Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, сталася аварія, внаслідок якої четверо працівників дістали опіки.

За інформацією енергохолдингу ДТЕК, на сьомому енергоблоці ТЕС стався викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла. За попередніми даними – через розрив екранної труби на котлі.

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Автор: Світлана Закелова