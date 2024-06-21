Жінка сплатила понад мільйон за неіснуючу посилку від "іноземця".

71-річна жителька Івано-Франківщини перерахувала понад 1 мільйон гривень шахраям, повіривши у легенду про залицяльника з Англії, який збирається до неї переїхати для спільного проживання.

Як повідомляє поліція Івано-Франківщини, жінка познайомилась з нібито лікарем з Англії через один із месенджерів на початку цього року. Протягом кількох місяців вона листувалась із залицяльником. Аферист запевняв, що жінка йому дуже сподобалась та він готовий переїхати до неї для спільного проживання в Україні.

"За легендою, чоловік відправив нібито посилку з-за кордону, де поклав велику суму коштів та цінності, однак на митниці на коштовний подарунок нібито наклали арешт. Надалі з заявницею зв’язались начебто кур’єр та співробітники митної служби та повідомили, що потрібно сплати мито та штрафні санкції", - розповіли правоохоронці.

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Жінка декількома платіжними транзакціями на рахунки аферистів перерахувала понад 1 мільйон гривень.

"І як результат – жодної посилки вона не отримала, а залицяльник зник з мережі", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили справу за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними у спілкуванні з незнайомими особами в мережі, чи то друг, чи то потенційний залицяльник.

"Важливо пам'ятати, що спілкування не повинно переходити з простого листування до перерахування коштів, передачі персональних даних, документів та іншої інформації, якою зможуть скористатися шахраї", - попередили правоохоронці.

Жінка програла в онлайн-казино гроші, зібрані на випускний для учнів

На Житомирщині жінка, яка взялась за організацію випускного для 9 класу одного з ліцеїв міста, обікрала батьків.

Зокрема, наприкінці травня вона запропонувала у груповому чаті месенджера взяти на себе організацію випускного свята для дітей. Для цього надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази коштів. Однак за тиждень від початку збору жінка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Мовляв, до її банківського рахунку було отримано несанкціонований доступ та всі гроші, зібрані на свято, зникли. Таке пояснення виявилося батькам дивним. Вони звернулися до правоохоронців, які згодом вияснили, що кошти з банківського рахунку жінки (понад 11 тисяч гривень) були використані для гри в онлайн-казино. Їй повідомили про підозру у шахрайстві.

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