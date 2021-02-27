Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі і призначили низку експертиз.

У поліції припускають, що загоряння у лікарні у Чернівцях виникло внаслідок недотримання одним із пацієнтів правил пожежної безпеки.

Читайте такожУ COVID-лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі (фото)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом виникнення пожежі у медзакладі.

Поліцейські встановили, що загоряння, ймовірно, сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на COVID-19.

Внаслідок пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімаційному відділенні.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

Наразі поліцейські призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого.

Пожежа у ковід-лікарні у Чернівцях

27 лютого, у Чернівцях у палаті на 2-му поверсі будівлі міської лікарні № 1 сталася пожежа, загинув чоловік похилого віку.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що у палаті "загорілася киснева трубка (бавовна)".

Перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк поінформував, що внаслідок пожежі в палаті, де лікують хворих на COVID-19 пацієнтів, також постраждали двоє осіб: одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

Один з постраждалих перебуває у реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.

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Автор: Вікторія Токарєва