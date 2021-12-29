Трьох постраждалих госпіталізували.

Зросла кількість загиблих в результаті пожежі у Косівській центральній районній лікарні.

Про це повідомляють у відділі поліції Івано-Франківщини.

Загоряння сталося на першому поверсі реанімаційного відділення.

Попередньо встановлено, що троє пацієнтів загинули під час пожежі, ще один помер від коронавірусної хвороби.

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Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку у лікарні, а слідчі встановлюють обставини і причини пожежі.

Інформацію про подію внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Слідчими буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.

28 грудня у МОЗ повідомили, що у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні стався вибух. Спочатку повідомлялося, що загинули двоє людей.

Площа пожежі орієнтовно складала 55 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці врятували трьох пацієнтів.