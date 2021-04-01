Дані про жертв чи потерпілих наразі відсутні.

У Києві спалахнула масштабна пожежа навпроти парку «Наталка», що в Оболонському районі столиці.

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Про це пише Сегодня.

Свідки устигли зняти сіру хмару диму з берега Дніпра. За інформацією ЗМІ, горять плавучі дачі. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Зазначається, що пожежу ліквідують рятувальники зі спеціальних човнів.

Дані про жертв чи потерпілих наразі відсутні.

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Автор: Яна Ставська