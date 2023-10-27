Наразі зрадник перебуває у важкому стані.

Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу за фактом замаху на зрадника Олега Царьова.

Як повідомили у пресслужбі ФСБ, у ніч на 27 жовтня в Ялті (тимчасово окупований Крим) скоєно "замах на життя російського суспільно-політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича".

"За цим фактом ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ст. 277 КК РФ (посягання на життя державного або громадського діяча). Проводяться невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас у Телеграм-каналі Царьова заявили, що гарних новин щодо його стану немає. Раніше повідомлялося, що опальний політик перебуває у реанімації.

"Про стан здоров'я Олега позитивних новин немає", - йдеться у повідомленні каналу.

Замах на Царьова

Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські Telegram-канали повідомили, що в окупованій Ялті напали на Царьова. Сталося це в санаторії, де він жив.

Останнім часом колаборант Олег Царьов досить жорстко критикував дії російської влади. Денис Казанський зауважив, що саме Кремлю зараз вигідно його "прибрати".

У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести "важливу відеоконференцію". Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому.

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