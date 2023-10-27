Зрадник переконував, що нібито матиме важливу відеоконференцію.

У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести "важливу відеоконференцію". Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому.

Ці деталі розкрито інформоване джерело проекту "ВЧК-ОГПУ". Зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.

"Вчора він до 18.00 проводив виробничу нараду (у санаторії, яким керував - УНІАН), а потім розпустив усіх працівників. Він попросив усіх терміново залишити кабінет і їхати додому, оскільки у нього було заплановано "важливу відеоконференцію", - зазначило джерело.

Працівники санаторію дізналися про замах з Інтернету. На даний момент вони не спостерігають ні оперативних заходів, ні журналістів, що також дивно. Керуватиме санаторієм поки перший заступник Царьова - Костянтин Кошелєв. Він заборонив усім обговорювати ситуацію та долю шефа.

"Санаторій працює у звичному режимі, немає жодної паніки. Щодо режиму: то на території санаторію багато сторонніх - відпочиваючих, орендарів та їхніх клієнтів. Проте жодних "фільтраційних" заходів силовики не проводять", - йдеться у повідомленні.

Замах на Царьова

Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські Telegram-канали повідомили, що в окупованій Ялті напали на Царьова. Сталося це в санаторії, де він жив.

За різною інформацією, колаборанта підрізали або підстрелили.

Останнім часом колаборант Олег Царьов досить жорстко критикував дії російської влади. Денис Казанський зауважив, що саме Кремлю зараз вигідно його "прибрати".

Вас також можуть зацікавити новини: