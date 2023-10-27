У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести "важливу відеоконференцію". Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому.
Ці деталі розкрито інформоване джерело проекту "ВЧК-ОГПУ". Зазначається, що перед цим скандальний Царьов їздив у відрядження до Москви і повернувся 25 жовтня.
"Вчора він до 18.00 проводив виробничу нараду (у санаторії, яким керував - УНІАН), а потім розпустив усіх працівників. Він попросив усіх терміново залишити кабінет і їхати додому, оскільки у нього було заплановано "важливу відеоконференцію", - зазначило джерело.
Працівники санаторію дізналися про замах з Інтернету. На даний момент вони не спостерігають ні оперативних заходів, ні журналістів, що також дивно. Керуватиме санаторієм поки перший заступник Царьова - Костянтин Кошелєв. Він заборонив усім обговорювати ситуацію та долю шефа.
"Санаторій працює у звичному режимі, немає жодної паніки. Щодо режиму: то на території санаторію багато сторонніх - відпочиваючих, орендарів та їхніх клієнтів. Проте жодних "фільтраційних" заходів силовики не проводять", - йдеться у повідомленні.
Замах на Царьова
Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські Telegram-канали повідомили, що в окупованій Ялті напали на Царьова. Сталося це в санаторії, де він жив.
За різною інформацією, колаборанта підрізали або підстрелили.
Останнім часом колаборант Олег Царьов досить жорстко критикував дії російської влади. Денис Казанський зауважив, що саме Кремлю зараз вигідно його "прибрати".