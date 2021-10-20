За кордоном на нього очікував замовник, якому він планував продати "товар" за 200 тис. євро.

На Закарпатті правоохоронці затримали іноземця при спробі контрабанди 3 кг ртуті до ЄС.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що затриманим "кур’єром" виявився громадянин однієї з європейських країн.

За оперативною інформацією, він погодився на таку "послугу" за 5 тис. євро. За кордоном на нього очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за 200 тис. євро.

Читайте такожУдар струмом та швидка: у Тернополі підлітка "атакував" домофон"Зловмисника затримали у пункті пропуску "Малі Селменці". Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у нього приховані ємності зі ртуттю", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено підозру.

Правоохоронці встановлюють джерела походження токсичної речовини, а також продавців і замовників "товару".

Довідка. Ртуть – високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки.

Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні та можуть спричинити серйозні отруєння або смертельні випадки.

Небезпечна речовина може використовуватися для вчинення терористичних/екстремістських актів.

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Автор: Світлана Макринська