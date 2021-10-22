Громадянин однієї з держав Євросоюзу намагався ввезти в Україну наркотиків на понад 2 млн грн.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області оголосив вирок громадянину однієї з держав Євросоюзу, який намагався ввезти в Україну півкілограма кокаїну.

Як повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора, іноземця визнано винним у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними обвинувачення, у січні 2021 року іноземець, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вирішив здійснити контрабанду наркотиків на територію України.

Небезпечний алкалоїд було приховано у закритій консервній банці з овочевим супом. Орієнтовна вартість наркотичного засобу, за цінами чорного ринку, сягає 2,1 млн грн.

У зв’язку з тим, що іноземець співпрацював зі слідством, його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили він утримуватиметься під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті затримали іноземця, який намагався вивезти до ЄС 3 кілограми ртуті.

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Автор: Світлана Закелова