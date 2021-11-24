Чоловіка затримали при спробі перетину держкордону, поділилися в ДПСУ.

В Одеській області іноземець вкрав у дружини 95 тис. грн і намагався втекти до Молдови.

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні ДПСУ, чоловіка затримали при спробі незаконного перетину держкордону в пункті пропуску "Старокозаче".

Співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону виявили, що пред'явлений 39-річним громадянином Молдови для контролю паспорт давно недійсний. Більш того, дозволений строк перебування в Україні закінчився кілька років тому.

Також у чоловіка в пакеті було 95 тис. грн, походження яких він не міг толком пояснити.

Читайте такожВ Одесі підліток викрав авто і влаштував перегони з поліцією (фото)"Як з'ясувалося, зловмисник, який проживав в одному з населених пунктів Лиманського району Одеської області, напередодні вкрав гроші у своєї дружини й вирішив сховатися. Тікаючи, він прибув до пункту пропуску "Старокозаче" з метою скоріше потрапити на батьківщину – у Молдову", – розповіли в управлінні.

За спробу незаконного перетину державного кордону та порушення правил перебування в Україні його притягнуто до адміністративної відповідальності. Також зловмиснику загрожує відповідальність за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіка передали представникам Національної поліції.

Раніше повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Одеса" затримали іноземця, підозрюваного в крадіжці з квартири свого товариша-киянина $105 тисяч (близько 3 млн грн).

Автор: Лариса Козова