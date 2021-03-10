26-річного старшого лейтенанта затримали 8 березня.

На Львівщині офіцера підозрюють у продажі військовослужбовцям амфетаміну.

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26-річного старшого лейтенанта затримали 8 березня на збуті понад 10 грамів порошкоподібної речовини.

У нього вилучили 4 тисячі гривень та речові докази.

За даними слідства, він організував серед військовослужбовців продаж амфетаміну, за 1 грам якого він отримував 400 грн.

Офіцеру повідомлено про підозру за фактом збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

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Автор: Людмила Жерновська