На Львівщині офіцера підозрюють у продажі військовослужбовцям амфетаміну.
Читайте такожНа Львівщині накрили членів банди, яка викрадала людейПро це повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.
26-річного старшого лейтенанта затримали 8 березня на збуті понад 10 грамів порошкоподібної речовини.
У нього вилучили 4 тисячі гривень та речові докази.
За даними слідства, він організував серед військовослужбовців продаж амфетаміну, за 1 грам якого він отримував 400 грн.
Офіцеру повідомлено про підозру за фактом збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
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