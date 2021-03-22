11-річного хлопчика віднесло на крижині далеко від берега.

У Києві рибалка Річард Горда врятував 11-річного хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега.

Інцидент стався 21 березня на річці Десенка, йдеться на сторінці у Facebook рибалки.

Зробити це вдалося за допомогою спінінга. Порятунок дитини чоловік подвигом не вважає. Каже, що подібне в нього вже траплялося.

Читайте такожУ Києві двоє чоловіків дрейфували Дніпром на крижині (відео)

"Подвигу ніякого немає, просто виявилися там у потрібний момент. Те, що я кинув і вдарив з 1-го разу – це дякувати Богові. 2-ї спроби не могло бути. Лід під малим тріщав. Дитина суха, здорова й отримає урок на все життя. Слідкуйте за своїми чадами й забороняйте підходити до води", – написав Горда.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко