У Києві рибалка Річард Горда врятував 11-річного хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега.
Інцидент стався 21 березня на річці Десенка, йдеться на сторінці у Facebook рибалки.
Зробити це вдалося за допомогою спінінга. Порятунок дитини чоловік подвигом не вважає. Каже, що подібне в нього вже траплялося.
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"Подвигу ніякого немає, просто виявилися там у потрібний момент. Те, що я кинув і вдарив з 1-го разу – це дякувати Богові. 2-ї спроби не могло бути. Лід під малим тріщав. Дитина суха, здорова й отримає урок на все життя. Слідкуйте за своїми чадами й забороняйте підходити до води", – написав Горда.
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