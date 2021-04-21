Офіційна причина - начебто в українців не було документів, бо всі вони перебували на судні за кілька сотень метрів.

Двох українських рибалок з Очакова, які вели промисел в акваторії Чорного моря, затримали російські прикордонники.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, йдеться в сюжеті ТСН.

Четверо чоловіків вийшли в море ще 17 квітня на катері та мотофелюзі, а за три дні власниця човна повідомила: двох рибалок на катері затримали, ще двоє повертаються додому до Очакова.

Читайте такожАварія судна біля берегів Румунії: у МЗС розповіли про долю врятованих українцівЗа інформацією їхніх колег, рибалки на фелюзі рибалили в межах економічної зони України. Рибалки поставили сітки й, щоб зібрати улов камбали, двоє з них сіли в маленький катер та відплили від фелюги. Саме тоді російські прикордонники підпливли до них, вимагали документи й арештували.

Офіційна причина - начебто в українців не було документів, бо всі вони перебували на судні за кілька сотень метрів. Так розповіли двоє рибалок, які були на судні і яким вдалось повернутися.

РФ закриває частину Чорного моря: що відомо

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через обмеження свободи судноплавства в Чорному морі на тлі перекидання військових кораблів з Каспійського моря.

Також зазначається, що цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко