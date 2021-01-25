Пацієнт Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги з другої спроби покінчив з життям.
Про це повідомляють «Миколаївські новини».
22 січня 72-річного чоловіка доставили в лікарню з ножовим пораненням живота і порізаними венами.
"Пенсіонера "підлатали", і в палаті хірургії він провів вихідні. А сьогодні, під час перев'язки, вистрибнув з вікна...» - йдеться в повідомленні.
Медики відмовилися розкрити інтернет-виданню подробиці інциденту без офіційного звернення до адміністрації лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція розслідує інцидент як самогубство.
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