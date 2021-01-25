"Підлатали", відпочив і вистрибнув: у Миколаєві пенсіонер з другої спроби покінчив з життям

22 січня 72-річного чоловіка доставили в лікарню з ножовим пораненням живота і порізаними венами, а 25 січня він вистрибнув з вікна.

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