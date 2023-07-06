Чоловік робив це з власної ініціативи та не отримував винагороди за ці дані.

На Донеччині Служба безпеки України затримала ще одного ворожого інформатора, який "зливав" російській ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом.

Як повідомляє СБУ, зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

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Ці дані чоловік надсилав у Telegram-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ.

Колаборанта затримали, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ. Ним виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

За даними СБУ, під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.

В Офісі генпрокурора уточнили, що чат-бот ворожого "МДБ ДНР" використовувався виключно для отримання інформації та не давав зворотного зв’язку.

За даними правоохоронців, чоловік почав передавати відомості про розташування зокрема у Торецьку особового складу, військової техніки та вогневих позицій ЗСУ й інших військових формувань із власної ініціативи.

Також він надсилав через чат-бот короткі "звіти" про місця влучання російських ракет для сприяння просуванню окупантів на території України.

"Прихильника кремлівської ідеології не зупинило навіть те, що саме через небезпечні умови внаслідок обстрілів з боку військ країни-агресора він втратив роботу. За свою розвіддіяльність жодної винагороди він не отримував", - розповіли прокурори.

Боротьба з колаборантами в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Одесі до 8 років ув’язнення засудили колаборанта, який співпрацював з окупантами у Херсоні.

Колаборант добровільно працював у так званому правоохоронному органі, який росіяни створили у Херсоні, коли він був окупований. Чоловік патрулював вулиці та охороняв приміщення, які привласнив ворог.

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