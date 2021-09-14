Врятований пішохід після інциденту просто пішов далі, а його рятівник не вважає, що зробив щось особливе.

У Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу.

Пішохід йшов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок, йдеться у сюжеті ТСН.

Життя пасажирові врятував черговий по переїзду. Пішохід, якого він врятував, після інциденту просто пішов далі.

"Керівництво нині мізкує, як нагородити підлеглого за цей вчинок (врятування пішохода – Ред.)", – з’ясували журналісти.

Рятівник не хоче спілкуватися зі співробітниками ЗМІ. Чоловік сказав, що зробив те, що мав.

Раніше в Україні лише у вересні на залізниці загинуло багато людей. Зокрема, в Одесі електропотяг смертельно травмував чоловіка, який переходив колії на залізничній станції "Одеса-Застава-2".

Також під Києвом – у Тарасівці – електричка збила хлопця-підлітка. ЗМІ писали, що загиблий закінчив 9 клас школи.

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Автор: Екатерина Присяжнюк