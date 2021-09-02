Хлопець загинув на місці аварії.

У Київській області локомотив поїзда збив підлітка.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, від важких травм хлопець загинув на місці.

За попередньою інформацією, аварія сталася близько 16:00 у четвер, 2 вересня, на переїзді в селі Тарасівка Фастівського району.

Про загиблого відомо, що йому 15-17 років, закінчив 9 клас.

У мережі також опублікували зняте очевидцями відео з місця трагедії. У ролику видно, що навколо зібралося багато людей, а двоє перебувають на рейках - ймовірно, це медики, які схилилися над тілом. Власне поїзда на знятих кадрах немає.

"Друга за сьогодні жахлива смерть, на ж/д переїзді в Тарасівці годину тому збили підлітка, хлопця 15-17 років, закінчив 9 класів. Збитий локомотивом, загинув на місці ДТП. Рух електропоїздів від Вишневого до Києва зупинено", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Комолова