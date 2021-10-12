Після смерті нардепа триває багато експертиз, зазначив міністр внутрішніх справ.

Основна версія смерті народного депутата України від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова стане відома через тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Триває велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом з’являться їхні результати. Зокрема, результати гістологічної з’являться мінімум за тиждень, і відтоді можна буде говорити про певну основну версію", – сказав міністр.

Читайте такожУ крові померлого Полякова знайшли алкоголь і наркотики – нардепНагадаємо, Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

За попередніми даними правоохоронців, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам швидкої реанімувати його не вдалося.

12 жовтня речник МВС Артем Шевченко повідомив, що експертизою підтверджено наявність в крові померлого наркотичної речовини "метадон", а таксист спочатку дав слідству неправдиві свідчення.

У поліції розглядають кілька версій смерті – хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною – самостійно або невідомою особою.

Автор: Дмитро Хилюк