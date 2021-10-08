Серед них - хронічна хвороба та отруєння невідомою речовиною.

Поліція розглядає кілька версій смерті народного депутата Антона Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Іван Виговський.

"Ми розглядаємо на цю мить кілька версій - хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною - як самостійно або невідомою особою. На цей момент є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність-гостра хронічна ішемічна хвороба серця", розповів він.

Виговський також зазначив, що призначено судово-медичну та судово-токсикологічну експертизи з метою виявлення токсичних, отруйних, психотропних та медичних речовин.

Читайте такожДо смерті нардепа Полякова може бути причетний кримінальний авторитетВодночас він підкреслив, що поліція схиляється до версії про природну смерть.

"Більше схиляємося до того, що це природна смерть", - резюмував він.

Смерть Антона Полякова

Як повідомляв УНІАН, Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня.

За даними правоохоронців, депутата в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: Наталія Хаджі