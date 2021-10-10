Слідчі розглядають дві версії його смерті.

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили, що в крові народного депутата України Антона Полякова знайшли метадон.

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, слідчі продовжують розслідувати обставини смерті Полякова.

"З нових даних єдине, що можна сказати, - що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм щодо часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, - ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", - розповів речник МВС.

Читайте такожЗМІ дізналися, де і коли поховають ПоляковаЗа його словами, зараз правоохоронці розглядають дві версії його смерті.

"Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути", - підкреслив Шевченко.

Смерть Антона Полякова

Нагадаємо, що помер Антон Поляков у Києві в ніч на 8 жовтня. Нардепа знайшли в авто таксі співробітники поліції, він був без свідомості.

Для нардепа викликали швидку допомогу, але медики не змогли його повернути до життя.

Правоохоронці розпочали справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону.

Автор: Людмила Жерновська