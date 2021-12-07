Особи 11 загиблих внаслідок ДТП наразі встановлюються.

Внаслідок ДТП під Черніговом, що призвела до загибелі 11 людей та травмування вісьмох, водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області.

"Є інформація, що водій вантажівки вижив, водій маршрутки загинув", - уточнили в ДСНС.

Згідно з інформацією, рятувальники продовжують надавати допомогу на місці зіткнення вантажівки з маршрутним автобусом.

У Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області поінформували, що особи загиблих внаслідок ДТП наразі встановлюються.

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У відомстві також додали, що напередодні поліція попереджала водіїв про погіршення погодних умов на території області 7 та 8 грудня, зокрема, про ожеледицю, обмеження видимості на відстань до 500 метрів.

Смертельна ДТП на Чернігівщині: що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". Внаслідок ДТП загинули 11 осіб, 8 травмовані. Постраждалих госпіталізовано до міської лікарні №2 Чернігова.

Автор: Ірина Синельник