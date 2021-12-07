За останніми даними, загинули 11 осіб, 8 отримали травми. На місці працюють рятувальники.

Кількість жертв моторошної ДТП з маршруткою і вантажівкою у Чернігівській області зросла з 10 до 11.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"Станом на 9:30 внаслідок ДТП попередньо загинули 11 осіб і 8 осіб травмовані. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб і три одиниці техніки", - сказано в повідомленні.

У коментарі сайту "Сьогодні" чернігівські рятувальники розповіли, що ділянка траси, де сталася аварія, не вважається небезпечною, там ніколи не було концентрації ДТП.

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"Тому причин може бути дві - або слизька дорога, або порушення ПДР з боку водіїв", - сказано в повідомленні.

У поліції журналістам повідомили, що дітей серед загиблих у ДТП немає.

Чернігівські ЗМІ опублікували моторошні кадри з місця трагедії. По них можна побачити, що аварія сталася на слизькій дорозі. В результаті зіткнення передню частину маршрутки було повністю знищено.

Як повідомляв УНІАН, вранці у вівторок, 7 грудня, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автодорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". Спочатку повідомлялося про десятьох загиблих.

Автор: Юрій Годован