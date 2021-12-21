Водій не мав із собою документів.

У мережі з’явилося відео спілкування поліцейського з депутатом Віктором Міщуком, який збив на смерть велосипедиста в м. Бахмач на Чернігівщині і намагався втекти з місця ДТП.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відео оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук депутат Бахмацької міської ради Володимир Брюховецький, який організував мітинг біля поліції, вимагаючи об’єктивного розслідування.

Журналістам він пояснив, що отримав запис зі своїх джерел у поліції.

"На суді Віктор Міщук повідомив, що під час скоєння ДТП був тверезим та рухався зі швидкістю 40 км на годину. Викладаємо відео затримання "тверезого" Віктора Міщука.

Читайте такожНа Харківщині шкуродери вбили кішку і повісили на воротах церквиЧи встановили особу жінки на відео, яка могла перебувати в машині Міщука - імовірного свідка події, поки невідомо", - написав Брюховецький.

На відео водій спочатку вдає, що не чує поліцейського, а потім виявилося, що в нього немає документів. Міщук сказав, що їхав сам, але потім згадують про пасажира (ймовірно, жінку). Відео має кілька тисяч переглядів і сотні поширень.

У коментарях дописувачі вказують на дуже чемну поведінку поліцейського і припускають, що це через впливовість підозрюваного, якби "це була звичайна людина, то витягли б з автомобіля, кинули на землю і вділи кайданки". А також звертають увагу, що водій не виглядав хворим.

П'яний депутат збив велосипедиста

Увечері 18 грудня в місті Бахмач Чернігівської області депутат міськради за кермом автомобіля збив велосипедиста. Після цього водій намагався покинути місце ДТП, проте не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер по дорозі в лікарню. Поліція того ж дня затримала водія авто. Він відмовився від проведення медичного обстеження на предмет алкогольного або наркотичного сп'яніння. Однак поліція примусово відібрала у затриманого зразки крові та сечі для проведення експертизи.

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК).

20 грудня Бахмацький районний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу - тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.