За інформацією засновника юридичної компанії, яка представляє інтереси потерпілої сторони, Масі Найєма, відповідне клопотання поліції сьогодні задовольнив суд.

У причетного до скоєння смертельної ДТП у Харкові 16-річного Миколи Харківського примусово візьмуть кров на аналіз.

Про це у Facebook повідомив засновник юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси потерпілої сторони, Масі Найєм.

"У Миколи Харківського примусово відберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням. Сьогодні клопотання суд задовольнив та дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного", - зазначив він.

Найєм пояснив, що зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена.

Читайте такожЗайцева може вийти достроково: потерпіла у смертельній ДТП зізналась у побоюванняхТакож адвокат додав, що строки апеляційного оскарження запобіжного заходу Харківському повинні були закінчитися ще 2 листопада.

"Адвокати нашої компанії промоніторили – скарга не надходила. Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Скоро дізнаємось", - додав Найєм.

Що відомо про ДТП з участю Миколи Харківського

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti – двох юнаків 19 років та 16-річну дівчину – з тяжкими травмами госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини юнаку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Згодом адвокат потерпілої сторони Ігор Черняк заявив, що Харківський відмовляється здавати аналіз крові.

Автор: Світлана Макринська