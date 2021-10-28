Активісти взяли під охорону 16-річну Лізу Дусик.

16-річну харків'янку Єлизавету Дусик, яку її мати називає знайомою Миколи Харківського, винного в нещодавньому смертельному ДТП, взяли під охорону через погрози, що почали її надходити.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Харків 1654".

Дівчина поки що є єдиною з трьох пасажирів нещасливого Infiniti, яка прийшла до тями після ДТП - 19-річні Валерій Карякін і Михайло Баранов залишаються непритомними.

Дусик, яка стала першим свідком у справі про ДТП, на перехресті Одеської та Гагаріна, поскаржилася на "погрози фізичної розправи за її свідчення".

При цьому вона не вказала, від кого саме надходять небезпечні повідомлення. У зв'язку з цим активісти "Hunters" і "Нацкорпусу" забезпечили їй охорону.

Смертельна ДТП у Харкові

26 жовтня 16-річний Микола Харківський на великій швидкості спробував перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора на машині Infiniti і зіткнувся з Chevrolet Aveo - від удару її 58-річний водій помер на місці, а троє пасажирів Infiniti з важкими травмами потрапили до лікарні.

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Автор: Станіслав Кожемякін