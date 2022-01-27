У справі – четверо підсудних.

У Чернігові за вбивство поліцейського і замах на вбивство іншого судитимуть чотирьох юнаків.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, розслідування справи завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

"Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох підлітків та вісімнадцятирічного юнака за фактами вбивства особи та незакінченого замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном", - говориться в повідомленні прокуратури. Підозрюваним інкримінують злочини за ч.3 ст.15 п.1, п.12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

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На даний час вони перебувають у Чернігівському СІЗО.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в Чернігівській області.

Деталі справи

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у м. Чернігів в мікрорайоні Масани виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей.

В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесних ушкоджень, від яких один - Артур Єрохін - помер на місці події, а інший –Володимир Сапон - доставлений до лікарні.

При цьому, під час бійки один з нападників встиг відкрито викрасти мобільний телефон потерпілого.

Поліцію очевидці подій викликали п'ять разів, але патрульні не змогли завадити вбивству.

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