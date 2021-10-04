Наймолодшому з нападників 16 років, ще двом по 17, а найстаршому – 18. Сьогодні їм обирають запобіжний захід.

Поліцейському Артуру Єрохіну, якого до смерті побила компанія юнаків в Чернігові, було нанесено понад 20 ударів у голову.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

"В ході невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваних у побитті та пограбуванні поліцейських затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні Деснянський районний суд Чернігова обирає їм запобіжний захід.

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Уночі 2 жовтня в Чернігові група молодих людей побила двох поліцейських. Внаслідок цього один із них - 30-річний Артур Єрохін - загинув. За життя другого боролися лікарі.

На момент нападу обидва поліцейські були у відпустці, в цивільному одязі. Нападників затримали.

Як стало відомо згодом, троє з чотирьох затриманих - неповнолітні. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу стало зауваження, яке правоохоронці зробили компанії молоді в супермаркеті. Підлітки вирішили помститися. Один з учасників знімав побиття на телефон.

У загиблого залишилися дружина Вероніка і діти - Святослав та Кароліна.

Автор: Ірина Синельник