За попередніми даними, в ніч з 29 на 30 серпня Дмитро Федорченко жорстоко розправився з 36-річним Олександром Єлсуковим і 74-річною Людмилою Федорченко.

У Старобільську Луганської області третій тиждень без успіху розшукують підозрюваного у скоєнні двох жорстоких вбивств Дмитра Федорченка.

Подробиці справи дізнавався Obozrevatel.

"Такого ми давно не відчували: на волі гуляє справжнісінький звір. Поодинці бояться виходити жінки, дітей намагаємося теж самих не випускати", - ділиться емоціями місцева мешканка Аліна.

За попередніми даними, в ніч з 29 на 30 серпня Дмитро жорстоко розправився з 36-річним Олександром Єлсуковим і 74-річною Людмилою Федорченко.

"Жінку вбили у неї вдома: озвірілий від люті злочинець бив ножем в шию і стегно. Масивна крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її дочка Ірина. А ось де вбивця розправився з чоловіком – досі точно не відомо, бо кисті були знайдені недалеко від вулиці Чехова, Інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу Південний", – розповіли джерела видання в поліції.

Повідомляється, що Єлсуков був другом підозрюваного у вбивстві: "Вони знайомі з дитинства, вчилися в одному класі". А Людмила Федорченко - рідна тітка підозрюваного, сестра його батька.

Що відомо про Дмитра Федорченка

36-річний підозрюваний Дмитро Федорченко вів самотнє життя, був агресивний до оточуючих, постійного заробітку не мав.

"Розумієте, тут гримуча суміш: він стоїть на обліку у психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія". Постійно роздратований, агресивний, до оточуючих ставиться вороже, бачить галюцинації... а плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом - на жаль, так і сталося", - розповіли в прокуратурі.

Також місцеві жителі кажуть, що після подвійного вбивства Дмитро напав на перехожу.

"Він напав на жінку, яка йшла вулицею, але їй вдалося відбитися і втекти. Люди відразу ж подзвонили в поліцію, але маніяк зник на території кладовища. Територію прочесали, але маніяка і слід прохолов", – розповів Євген.

Правоохоронці припускають, що він з великою часткою ймовірності міг виїхати зі Старобільська.

"Федорченко відключив свій мобільний, збив зі сліду собак - він хворий, але розумний і хитрий. Є родичі в Росії і окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати. Думаємо, або зачаївся в самому Старобільську, або встиг проїхати вглиб України. Що, звичайно, не додає радості", - розповів співрозмовник видання.

Особи прикмети підозрюваного

На вигляд 30-35 років, зріст 170-175 см, волосся чорне коротке, середньої статури. Може бути одягнений в червону футболку, біло-червоні шорти, чорні тапочки, панама зеленого кольору.

Автор: Денис Прядко