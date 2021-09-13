Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини.

Поліцейські столиці затримали підозрюваного у замаху на вбивство киянина.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці отримали повідомлення від лікарів про ножове поранення чоловіка біля одного з ресторанів на вулиці Петра Болбочана.

На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як наразі встановлено, біля закладу харчування між двома відпочиваючими виник раптовий конфлікт, у результаті чого один з них витягнув ніж з кишені та наніс удар в груди своєму опоненту.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника ГУНП у м. Києві Дмитра Шумейка, відразу після скоєного зловмисник втік з місця події. Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини.

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"Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, переглянули камери відеонагляду та поспілкувались зі свідками і очевидцями. Через декілька годин оперативники встановили особу зловмисника та разом зі спецпризначенцями під час невідкладного обшуку виявили його за місцем проживання у Деснянському районі столиці", - повідомив Шумейко.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1985 року народження.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у селі Підгірці, що на Обухівщині, чоловік вбив свого друга та заснув після цього під парканом біля його будинку.

Автор: Інна Андаліцька