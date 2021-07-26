Суд ухвалив рішення, яке водійка може оскаржити упродовж десяти днів.

У Львові Галицький районний суд визначив покарання для 24-річної моделі Анни-Мар'яни Самолук, яка 28 травня на Tesla протаранила Porsche під екстазі та втекла.

Як пише ZAXID.NET, суд призначив їй штраф у 17 тисяч гривень та позбавив водійських прав на рік.

Під час розгляду справи в суді адвокат дівчини спростував інформацію про стан її наркотичного сп'яніння за кермом. Втім, доказів суду він не надав. Дівчину в підсумку визнали винною в керуванні автомобіля в нетверезому стані, порушенні ПДР та залишенні місця ДТП. Рішення вона може оскаржити упродовж десяти днів.

Анна-Мар'яна Самолук раніше була фіналісткою конкурсу краси "Міс Україна". Працювала помічницею екс- депутата облради та її колишнього голови Петра Колодія.

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28 травня близько 16:00 на вулиці Ковжуна Самолук, перебуваючи за кермом Tesla, врізалася у припаркований автомобіль Porsche Cayenne та, не зупиняючись, поїхала геть. Патрульні встановили особу водійки та повернули її на місце події. Перевірка у медичному закладі показала, що вона керувала транспортним засобом під дією екстазі, метамфетаміну та амфетаміну. Врешті решт, на порушницю склали три протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Автор: Юрій Годован