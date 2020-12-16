За клопотанням прокурорів суд продовжив термін арешту до лютого 2021 року.

Суд за клопотанням прокуратури залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова співробітника поліції.

Про це повідомила у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона уточнила, що сьогодні спливав строк запобіжного заходу для підозрюваного. Прокурори три дні боролися за залишення його під вартою і сьогодні суддя оголосив, що фігурант пробуде під арештом до 16 лютого 2021 року.

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"Прокуратура завчасно подала всі клопотання і зробила все можливе для того, щоб воно було розглянуте. Однак минулого тижня обвинуваченого було госпіталізовано до спецпалати Переяслав-Хмельницької районної лікарні і діагностовано коронавірусну хворобу. Напередодні судового засідання 14 грудня він відмовився від лікування без присутності адвоката, а зранку понеділка оцінити його стан було неможливо через відмову від огляду та його перешкоджання в доступі до палати", - написала генпрокурор.

На суд 14 грудня колишнього поліцейського доставили під конвоєм: він чинив опір та відмовлявся добровільно переміщатися.

"Засідання відклали для з’ясування стану здоров’я обвинуваченого. Лікар, який його таки оглянув констатував, дещо підвищені температуру та тиск. Після цього під час спроби завести обвинуваченого до зали суду служба судової охорони не допустила його нібито через його діагноз. Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про проведення обвинуваченому примусового повторного тесту на COVID-19. Також під час судового розгляду в понеділок погіршився стан здоров’я законного представника неповнолітнього обвинуваченого. Суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу – 16 грудня", - пише Венедіктова.

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Попри все вищевказане обвинувачений залишається під вартою: наразі він перебуватиме у спецпалаті лікарні, а після виписки повернеться до СІЗО.

Вбивство Кирила Тлявова: що відомо

31 травня у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, розташованих у місці, де могли перебувати люди. В результаті стрілянини загинув 5-річний Тлявов, який перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Патрульним оголосили підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Пізніше ДБР оголосило про підозру третій особі. За даними слідства, цей чоловік перебував разом із вже раніше затриманими двома правоохоронцями і також здійснював постріли зі зброї. Зброю, з якої вбито дитину, не знайдено.

Потім прокуратура повідомила про підозру 16-річному неповнолітньому (сину Петровця), який став ще одним фігурантом справи.

23 грудня ДБР направило справу до суду. Того дня директор ДБР Роман Труба заявив, що один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Всі четверо – в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

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Автор: УНІАН