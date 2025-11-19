За даними слідства, Міндіч підтримував особисті звʼязки з міністрами та іншими впливовими посадовцями.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) підозрюють бізнесмена Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Про це йдеться у тексті підозри, який має в розпорядженні "Українська правда".

Зазначається, що справу, у якій Міндічу було повідомлено про підозру, відкрили 21 серпня 2025 року за такими статтями:

створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);

"відмивання" коштів, отриманих незаконним шляхом, вчинене злочинною організацію в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ);

вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).

"За даними слідства, упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а також в "оборонці" – через вплив на Умєрова", - пише видання.

Крім того, мовиться, що за версією слідства успішна реалізація злочинної діяльності залежала від того, що Міндіч підтримував особисті звʼязки з міністрами та іншими впливовими посадовцями, систематично зустрічався з ними у себе вдома.

Корупційний скандал в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс. НАБУ і САП оприлюднили багато докладних доказів корупції, включно з записами розмов, з яких стало відомо, що високопосадовці отримували відкати за будівельні проєкти із захисту енергетичних об'єктів від російських ударів.

Незабаром після цього президент України Володимир Зеленський зажадав відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, які згодом були відсторонені від своїх посад.

Було запроваджено санкції проти Міндіча, який є одним з обвинувачених у цій справі. За даними слідчих, він був співорганізатором ймовірної схеми і саме через його "бек-офіс" пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів.

