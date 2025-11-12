Учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору.

Українського бізнесмена Тімура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана було внесено до бази "Миротворець". Їх підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації кримінальних коштів. Відповідні картки з даними підозрюваних з'явилася на порталі "Миротворця".

Зазначається, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору.

За даними слідства, Цукерман вчиняв свідомі дії, спрямовані на підрив обороноздатності України, а також брав участь у легалізації кримінальних коштів. Міндіча ж підозрюють у підриві обороноздатності та стабільності оборонно-промислового й енергетичного комплексів України, а також у легалізації незаконних коштів і використанні службового становища для особистого збагачення під час повномасштабної війни.

Відео дня

У "Миротворці" зазначили, що Цукерман (кодове ім'я "Шугармен") був співробітником так званого "бек-офісу з легалізації коштів" Міндіча. НАБУ і САП стверджують, що фігуранти корупційної схеми в "Енергоатомі" передали щонайменше 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро колишньому віцепрем'єр-міністру України.

В оприлюднених 11 листопада НАБУ і САП аудіозаписах розмов учасників корупційної схеми "Шугармен" фігурував кілька разів. Він особисто давав доручення про передачу коштів співробітницям "бек-офісу".

Крім того, відомо, що 10 листопада Міндіч виїхав з України. У Державній прикордонній службі запевнили, що бізнесмен перетнув держкордон законно.

У відомстві повідомили, що було проведено службове розслідування, щоб встановити обставини перетину кордону бізнесменом. У Держприкордонслужбі заявили, що він був оформлений у прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства.

Операція "Мідас" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом"" Дмитру Басову у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Йому визначили заставу в розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігурантці цієї ж справи Лесі Устименко. За даними слідства, вона була працівницею "бек-офісу" "Енергоатому", через який відмивалися нелегальні кошти. Її взяли під варту на 60 діб з альтернативною заставою 25 млн гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: