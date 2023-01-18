Відзначається, що жінка привела своїх дітей й на момент падіння гвинтокрила повинна була виходити з будівлі.

Під час авіакатастрофи в Броварах зникла жінка. Вона якраз привела в дитячий садочок своїх дітей.

"Вона завела дітей в садок і виходила. І момент падіння припав на центральний вхід, вона виходила. Була вона вже на вулиці, або була ще всередині будівлі, ми не знаємо. Точно знаємо, що вона виходила, тому що няня нам сказала, що вона виходила. З дітьми все добре, вони вдома", - розповіла Суспільному сестра зниклої.

Вона зазначила, що родичі продовжують шукати її, але ніякої інформації поки що немає

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"Де вона зараз, жива чи ні, ми не знаємо. Сестру шукаємо, їздимо", - підсумувала жінка.

Катастрофа в Броварах - що відомо

18 січня біля дитсадка в Броварах впав вертоліт. На його борту перебував глава МВС України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович, а також члени екіпажу - ніхто не вижив.

Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям з'ясувати всі обставини падіння вертольота. На даний момент розглядаються три основні версії трагедії - порушення правил польоту, технічна несправність або умисне знищення вертольота.

Станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершені.

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