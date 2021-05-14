Момент затримання чоловіка / фото: Информатор Днепр
У центрі Дніпра на Європейській площі сьогодні затримали п'яного чоловіка, який в неадекватному стані кидався на перехожих.
Про це повідомляє "Информатор".
Затримання проводили приблизно о 19:40. Перед цим чоловік, будучи в нетверезому стані, відзначився агресивною поведінкою стосовно інших людей. На момент затримання на ньому були тільки шорти.
Информатор Днепр
Примітно, що в момент затримання подивитися на це зібралися десятки свідків. Подробиці інциденту встановлюються.
Информатор Днепр
Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами.
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