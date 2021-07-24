У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, спалахнула пожежа. У дворі житлового будинку горіло сміття.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця столичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

"Хрещатик, 13. У дворі житлового будинку горить сміття на площі 20 квадратних метрів", - розповіла вона.

Постраждалих немає, додала Водолага.

На опублікованих в інтернеті відео видно, як над одним з будинків на Хрещатику здіймається величезний стовп чорного диму.

За даними ЗМІ, полум'я вдалося локалізувати.

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Автор: Таня Поляковська