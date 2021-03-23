Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

В Деснянському районі Києва в одній з квартир багатоповерхівки спалахнула пожежа.

Читайте такожНа Вінниччині палав кемпінг-готель (фото)Відео опублікували у Facebook-пабліку «Київ Оперативний».

Зазначається, що горіла квартира на дев'ятому поверсі.

Як пише Hyser, вогонь перекинувся на сусідню квартиру, і, судячи з опублікованих відео, пошкоджено дах будинку.

У Головному управлінні ДСНС у Києві, повідомляють, що жертв та постраждалих в результаті пожежі немає: «На момент виникнення пожежі господарі знаходились вдома. Почувши запах диму, який ширився по кімнатам, вони помітили полум'я на власному балконі та негайно покинули приміщення… Причину пожежі встановлюватиме слідство».

За інформацією рятівників, їм вдалося швидко «ліквідувати пожежу запобігши розповсюдження вогню на саму квартиру».

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Автор: Катерина Шварц