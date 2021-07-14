У центрі Одеси стався черговий обвал - на тротуар впав карниз 150-річного будинку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Інцидент стався вранці 14 липня в історичному центрі міста. Дивом ніхто не постраждав, адже тут завжди багато людей – і місцевих жителів, і приїжджих.
"На щастя, в момент обвалення поруч з будинком нікого не було", – наголошується в сюжеті.
Читайте такожУ Києві обвалилася стеля в підземному переході: наслідки НП показали на фотоЗазначається, що залишки конструкції, яка обвалилася, прибрали, але можна побачити, що карниз в аварійному стані, і обвал був лише питанням часу.
За останній місяць в Одесі сталося вже кілька таких обвалів.
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