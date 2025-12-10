Європейські країни можуть мало чого зробити, щоб протистояти Трампу.

Події минулого тижня продемонстрували, що попри всі зусилля, європейські лідери не мають впливу на президента США Дональда Трампа, який піддає їх нещадній критиці. Про це пише видання Time.

Журналісти зазначають, що "мирний план" США та РФ є неприйнятною капітуляцією перед Путіним, оскільки це винагороджує його за вторгнення в сусідню країну. Зокрема РФ отримає більше територій, ніж їй вдалося окупувати. Також це змусить Україну змінити Конституції, відмовившись від НАТО. Натомість Київ отримає нечіткі гарантії безпеки.

На тлі зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, Трамп звинуватив Європу в тому, що вона "занадто багато говорить" і нічого не робить. Він також сказав, що Путін має "перевагу" і що Зеленський повинен "взятися за справу і почати... приймати речі", мабуть, маючи на увазі план, сприятливий для Росії. І ці слова Трампа, на думку журналістів, були болючими з двох причин.

Відео дня

По-перше, Трамп витіснив європейців з мирного процесу в Україні. Хоч і результат війни між Україною та РФ має більше значення для Європи, ніж для Америки. А по-друге, європейці мало що можуть зробити, щоб протистояти Трампу. Хоч Європа і збільшує видати на оборону, але вони все ще повністю покладаються на захист США.

І це впливає на здатній Європи підтримувати Україну. Навіть якщо європейські країни зможуть знайти гроші на фінансування України, вони все одно будуть залежні від американських засобів та озброєння. Журналісти нагадують, що адміністрація Трампа раніше вже припиняла передачу розвідданих Україні. І такі рішення роблять завдання України щодо самооборони набагато складнішим.

Видання зазначає, що можливо в майбутньому Європа і створить оборонний промисловий комплекс, здатний не залежати від США. Однак загроза від РФ існує вже зараз. І якщо Україна буде вимушена піти на невигідну угоду, то , вплив Путіна в Європі зросте. Журналісти підсумовують:

"Це жахливі часи для Європи. Між тиском на передовій в Україні, вторгненнями Росії в європейський повітряний простір і потеплінням відносин Білого дому з Кремлем, єдиний варіант, який зараз є у лідерів – це їхати на двох конях одночасно, сподіваючись, що їх не скинуть. Доля Європи більше не в її руках".

Мирні переговори: важливі новини

Раніше журналісти The New York Times відзначали, що хоч Європа і продовжує заявляти про рішучу підтримку України, однак у них немає плану, як закінчити війну без участі США. І це проблема, оскільки позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні є мінливою, відзначило видання.

Тим часом The Washington Post пише, що Україна вже найближчим часом може отримати мирну угоду. Однак найбільша помилка, яку може здійснити Трамп – це змушувати Україну прискорити процес підписання. Дипломатія так не працює, як і хороший бізнес, наголошує видання.

Вас також можуть зацікавити новини: