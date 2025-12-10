Також Росія просунулася неподалік Сіверська.

Російські загарбники просунулися на двох ділянках у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема росіяни мали успіхи у Мирнограді, також в місті збільшилася площа "сірої зони". Крім того, РФ просунулася на схід від Покровська.

Також російські загарбники мали успіхи в районі Сіверська, що на схід від Слов'янська взявши під контроль частину "сірої зони" на півдні міста.

Раніше в Оперативному командуванні "Схід" ЗСУ повідомили, що заяви РФ про нібито повне захоплення Сіверська на Донеччині не відповідають дійсності. Там зазначили, що РФ намагається використати погодні умови, щоб завести у місто малі штурмові групи. Щодо Покровська, в ОК "Схід" повідомили, що Сили оборони тримають близько 13 кв. кілометрів на півночі міста. Крім того, українські захисники проводять ліквідацію противника в міській забудові.

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що в певний момент Сили оборони України не перебували в Покровську. Однак вже в листопаді українським захисникам вдалося взяти частину міста під контроль та зачистити територію західніше від міста.

