В цьому році бажаючих сходити на святковий шопінг буде помітно більше.

Кількість українців, які в цьому році планують придбати подарунки до Різдва та Нового року, збільшилася до 75% у порівнянні з 65% рік тому.

Про це свідчать дані дослідження Deloitte Ukraine.

Зазначається, що витрати на подарунки до свят тримаються на одному рівні з початку повномасштабної війни. Більше половини опитаних розраховують на бюджет в межах 1 000–5 000 грн, а ще 46% виділять на подарунки не більше чверті місячного доходу.

Відео дня

Майже дві третини українців планують частину коштів спрямувати на благодійність, а чотири з п’яти респондентів направлять гроші на підтримку Сил оборони України.

Подарунки будуть дарувати передусім родичам (88%) і вдвічі рідше друзям (40%). Але є і ті, хто хоче побалувати на свято самого себе – серед молоді 49% купують подарунки собі.

Для того, щоб обрати вдалий подарунок, орієнтуються передусім на вішлісти (46%), сервіси порівняння цін (54%) і онлайн-відгуки (50%). Лідери суспільної думки як порадники, разом з асистентами на базі штучного інтелекту, опинилися в кінці списку. Їм довіряють лише близько 10% опитаних.

Різдво і Новий рік в Україні - останні новини

Тиждень тому в Києві почали працювати майданчики для продажу новорічних дерев. Містяни можуть придбати собі сосну або ялинку за ціною від 350 до 3-4 тисяч гривень. До продажу пропонують і імпортні дерева, за словами організаторів, найдорожчі ялинки саме з Данії.

А на День святого Миколая в цьому році дітям за статистикою найчастіше дарували радіокеровані іграшки та дитячі карнавальні костюми. Причому частина батьків вже почала придивлятися до подарунків і на Різдво та Новий рік. Середній чек подарунка коливається від 500 до 1500 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: