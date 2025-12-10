Китай уже десятиліттями нарощує потужності залізничних вантажних перевезень.

У Внутрішній Монголії (північ Китаю) було успішно випробувано групу важковагових поїздів масою 35 000 тонн.

Про це повідомляє China Central Television (CCTV).

Випробування стало першим у світі випадком, коли кілька вантажних поїздів змогли здійснити синхронну роботу, використовуючи бездротові сигнали без будь-якого механічного зчеплення.

Відео дня

Кожен із поїздів перевозив близько 5 000 тонн вантажу, а дистанція між ними повністю регулювалася за допомогою сигналів. Відстань змінювалася в режимі реального часу, що дозволяло поїздам рухатися значно ближче один до одного, ніж це допускають традиційні правила безпеки.

Систему керування розробила компанія China Shenhua Energy спільно з іншими китайськими партнерами.

Основна ідея концепції – синхронізація розгіну і гальмування всіх поїздів, щоб конвой міг безпечно працювати без механічних з’єднань. Нова технологія скорочує гальмівну дистанцію, яка зазвичай потрібна важким вантажним поїздам.

Варто сказати, що Китай десятиліттями нарощує потужності залізничних вантажних перевезень. За оцінками фахівців, нова система дозволить Пекіну збільшити потужності своїх залізничних вантажних перевезень більш ніж на 50% без необхідності будівництва нових залізничних ліній.

Залізничний транспорт світу – інші новини

У Німеччині за підсумками першого півріччя понад третина поїздів далекого сполучення прибула із запізненням. Основною причиною високого рівня запізнень фахівці називають перевантажену та занедбану залізничну мережу.

Також повідомлялося, що німецька залізнична компанія Deutsche Bahn вирішила достроково скасовувати свої рейси, щоб "покращити" статистику пунктуальності перевезень.

