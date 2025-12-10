Розслідування не змогло встановити особи організаторів або виконавців.

Суд в Іспанії закрив справу про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який втік на територію України на військовому гелікоптері, а згодом виїхав до Іспанії, де його знайшли вбитим у лютому 2024 року.

Як пише ABC, розслідування, що проводилося в умовах суворої секретності, не змогло встановити провину будь-якої конкретної особи або осіб як організаторів або виконавців злочину. Тому суд у Вільяхойосі (Аліканте) розпорядився про тимчасове припинення справи про вбивство Кузьмінова.

"Проаналізувавши обставини та взявши до уваги вимоги, яких має бути дотримано для вчинення кримінального правопорушення, суддя доходить висновку, що недостатньо доказів для покладення кримінальної відповідальності на будь-яку конкретну особу як на виконавця, співучасника або пособника після подій, які призвели до цієї справи. Тому... має бути ухвалено рішення про тимчасове припинення провадження у справі", - ідеться в ухвалі суду.

Відео дня

За даними джерел ABC, це могло бути замовне вбивство, скоєне російськими спецслужбами. Однак це твердження, через понад рік, так і не підтвердилося.

Убивство Кузьмінова - що відомо

23 серпня 2023 року стало відомо, що українські розвідники виманили російський військовий вертоліт Мі-8, який приземлився на українському аеродромі. У ГУР повідомляли, що пілот російського гелікоптера добровільно перегнав судно, а його сім'я непомітно була перевезена в Україну.

Пізніше в Україні назвали особу пілота, ним виявився Максим Кузьмінов, який взяв участь у пресконференції та дав інтерв'ю. Згодом він прийняв рішення переїхати до Іспанії.

А 2024 року, 19 лютого, в ГУР МО України підтвердили смерть Кузьмінова. Стало відомо, що в нього п'ять разів вистрілили поблизу поліцейської дільниці в маленькому прибережному містечку Вільяхойоса.

Вас також можуть зацікавити новини: