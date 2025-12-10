Заборону ще мають схвалити міністри країн-членів блоку та Європейський парламент.

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили план блоку щодо поступового припинення імпорту російського газу до осені 2027 року.

Про це повідомляє Skynews з посиланням на представника датського головування в ЄС.

Видання нагадує, що, згідно з планом, Євросоюз припинить імпорт російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до кінця вересня 2027 року.

Відео дня

Журналісти зазначають, що заборона на імпорт російського газу до ЄС набуде чинності після її схвалення міністрами країн-членів та Європейським парламентом. Очікується, що міністри та Європарламент схвалять план значною більшістю голосів, попри те, що Угорщина та Словаччина його не підтримують.

Видання зазначає, що частка російського газу в загальній структурі імпорту "блакитного палива" країнами-членами блоку з 2022 року скоротилася з 45% до приблизно 12%.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

У червні 2025 року Єврокомісія після тривалих дискусій представила план поступової відмови від імпорту російського газу та нафти. Згідно з документом, імпорт російського газу спочатку планувалося припинити до кінця 2027 року.

Після критики президента США Дональда Трампа щодо купівлі російських енергоносіїв Блок вирішив прискоритися і в рамках 19-го пакету санкцій передбачив, що імпорт російського скрапленого газу припиниться з 1 січня 2027 року.

Проте не всі країни-члени ЄС воліють сказати російським енергоносіям остаточне "прощавай". Угорщина планує піти до суду після того, як заборона на імпорт російського газу офіційно набуде чинності.

Вас також можуть зацікавити новини: