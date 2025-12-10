Правоохоронці кажуть, що така інформація не підлягає публічному розголошенню.

Офіс генерального прокурора прибрав з публічного доступу статистику щодо кримінальних справ про самовільне залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями, а також про дезертирство. Про це в коментарі hromadske повідомила очільниця пресслужби Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, такі відомості класифікуються як інформація з обмеженим доступом. Тож рішення приховати від громадськості статистику щодо СЗЧ є законним. Крім того в ОГП наголосили, що така інформація може бути використана ворогом для проведення інформаційно-психологічних операцій проти України.

Зокрема, статистикою про СЗЧ та дезертирство росіяни можуть маніпулювати так, щоб створити неправдивий наратив про морально-психологічний стан українського війська, кажуть в Офісі генпрокурора.

Також відкрита статистика щодо СЗЧ дає агресору важливу інформацію про рівень дисципліни та боєздатності української армії, а також про мобілізаційну систему України.

З огляду на вищесказане інформація про СЗЧ і дезертирство на період воєнного стану залишатиметься закритою, відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Проблема дезертирства в Україні

Як писав УНІАН, у жовтні з відкритої статистики Офісу генпрокурора стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було відкрито понад 230 тисяч справ щодо СЗЧ і 53 тисячі щодо дезертирства.

У той час як дезертирство демонструє відносно стабільну динаміку, хоч його рівень усе одно залишається значним, статистика СЗЧ постійно встановлює нові рекорди. Наприклад, у травні 2025 року зафіксовано 18 134 випадки — найбільше за весь час, а у вересні — 17 176. Аналітики відзначають, що стабільно високі показники останніх місяців вказують на системну проблему, яка не демонструє ознак спаду.

