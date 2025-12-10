Рішення щодо репараційного кредиту мають ухвалити на саміті ЄС 18 грудня.

Україна ризикує залишитися без грошей. Європа має план, який міг би загалом збалансувати український бюджет, забезпечити їй місце за столом переговорів щодо завершення війни і дати Києву кращі можливості виборювати вигідніші умови миру.

Як пише The Wall Street Journal, проблема полягає в тому, що країни Євросоюзу не можуть домовитися, як цей план реалізувати.

Європейські лідери встановили дедлайн до 18 грудня - саме тоді мають вирішити, чи нададуть Києву позику приблизно на половину з 200 млрд доларів заморожених російських активів, що зберігаються у Європі, протягом наступних двох років. Бельгія, де зосереджена більшість депозитів російського центробанку, очолює опір цьому плану, побоюючись юридичних наслідків. Зазначається, що рішення ЄС має ухвалити на саміті наступного тижня.

Відео дня

"Якщо активи не задіють, це стане руйнівним ударом для України, яка розраховує на ці кошти, щоб покрити дві третини своїх базових бюджетних і військових витрат. Європейці також і далі залишатимуться осторонь мирних переговорів, де здатність України тримати оборону – її ключовий важіль у перемовинах", - йдеться у матеріалі.

Зараз саме Європа покриває більшу частину витрат на оборону Києва після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа майже повністю припинила фінансову допомогу. Європейські лідери пообіцяли продовжувати підтримку незалежно від обставин, але інші джерела фінансування виглядають дорожчими й політично ризикованішими, ніж використання російських активів.

Окрім кредиту на 105 млрд доларів, ЄС має два інші варіанти: взяти нові позики на фінансових ринках або покластися на внески окремих держав-членів. Обидва варіанти будуть дорожчими як для Європи, так і для України, і кожен створить нові політичні проблеми для урядів Євросоюзу, які вже витратили близько 230 млрд доларів на війну з 2022 року.

Деякі європейські чиновники побоюються: якщо країнам ЄС доведеться добровільно збирати гроші на позику Україні в разі провалу плану щодо російських активів, це може спровокувати конфлікти між тими, хто робить великі внески (Німеччина, країни Півночі, Польща, Балтія) та тими, хто відстає (зокрема Італія та Іспанія).

Офіційно існує альтернативний варіант, який міг би дати необхідні 90 млрд євро. У цьому випадку Єврокомісія знову виходила б на фінансові ринки та залучала б кредит, під який бюджет ЄС надавав би гарантії. Так у 2024 році вже було залучено 54 млрд доларів для України.

Але недоліки величезні. Такий кредит збільшив би державний борг України, погіршуючи її боргову позицію. Він був би значно дорожчим для країн-членів Євросоюзу – за оцінками чиновників, відсоткові витрати зросли б на понад 5 млрд євро. І найважливіше – цей варіант потребує одностайного схвалення, на відміну від "репараційного" кредиту, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже заявляв, що блокуватиме його.

Залишається фактично єдиний реалістичний варіант, кажуть посадовці - добровільні внески держав-членів, але це лише збільшить різницю у рівні підтримки між країнами. Коли війна наближається до четвертого року, провідні європейські дипломати дедалі голосніше говорять про нерівність у розподілі навантаження.

Допомога Україні – останні новини

Зовнішня фінансова підтримка України у 2025 році ризикує впасти до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни. Європа виділила Києву лише близько 4,2 мільярда євро нової військової допомоги – цього надто мало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США.

Країни "Великої сімки" не виключають, що заморожені російські суверенні активи можуть бути в повному обсязі використані для фінансування України. Таку заяву зробили за підсумками онлайн-зустрічі міністрів фінансів країн G7 за участі керівників Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Ради з фінансової стабільності.

Вас також можуть зацікавити новини: