Віталій Зайченко пояснив, чому 9 грудня довелося запроваджувати аварійні відключення у більшості областей та Києві.

До кінця тижня в більшості регіонів України відключатимуть три черги споживачів. Таким чином, протягом доби українці сидітимуть без світла до 12 годин.

Про це розповів голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

"Прогнози - справа невдячна в наш час, бо ми кожного дня під атаками агресора. На поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень – це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше", - зауважив очільник диспетчера енергосистеми.

За його словами, 9 грудня у Харківській, Сумській та Полтавській областях довелося запроваджувати аварійні відключення через наслідки чергової атаки Рлсії на енергетичний об’єкт у Сумській області.

"Через це довелося запроваджувати аварійні відключення, аби збалансувати цю частину нашої енергосистеми", - зазначив Зайченко.

Голова правління "Укренерго" нагадав, що потім аварійні відключення поширилися на інші регіони України.

"Основна причина тут - збіг несприятливих обставин: аварійне відключення генерації та вичерпання ресурсів для підтримання подальшої генерації на гідростанціях, в першу чергу. Тому для збереження цілісності енергосистеми, диспетчер НЕК "Укренерго" був змушений використати аварійні відключення", - наголосив Зайченко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала низку рішень уряду з метою перерозподілу електроенергії на користь населення задля скорочення графіків відключень світла. Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що це ситуацію суттєво не покращить.

Пізніше стало відомо, що обласні військові адміністрації мають переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури, щоб виключити "зайві" обʼєкти.

