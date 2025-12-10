Італія, схоже, схильна підтримати Трампа у його прагненні покласти край війні швидко, навіть коштом України.

Під час зустрічі в Римі на початку тижня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні півтори години переконувала президента України Володимира Зеленського погодитися на болючі поступки заради закінчення війни. Про це пише італійська газета Corriere della Sera.

У публікації зазначається, що "за фасадом конструктивної зустрічі та взаємної довіри", як офіційно була подана 90-хвилина розмова Мелоні та Зеленського, ховається "інша історія": історія обопільного тиску.

"З боку нашої прем’єрки виступ був прямим, із повідомленням, яке можна підсумувати так: "Розглянь можливість, що деякі болючі поступки, можливо, доведеться зробити", – пише італійська газета.

За даними журналістів, загалом українсько-італійські переговори "пройшли не зовсім гладко" через те, що Італія підтримує поспіх американців щодо мирної угоди і загалом більше схильна підтримувати позицію американців, ніж європейців. Крім того, команда Мелоні "не позбавлена зауважень" щодо корупційного скандалу в Україні.

Як пише видання, посилаючись на чутки у правлячій партії Італії, Мелоні "здійснює певного роду моральний тиск" на Зеленського, у тому числі від імені Білого дому. Натомість президент України просить італійського прем’єра пом’якшити позицію Трампа і спробувати згладити рішення, яке, схоже, вже ухвалив президент США — домогтися миру якнайшвидше, навіть ціною поступок з боку Києва.

Натомість Україна теж має свій "список покупок": того, чого Київ очікує від Італії і що досі не отримав. У цьому контексті зокрема згадується активніша роль Риму у передачі Україні заморожених російських активів та приєднання до фінансування закупівель американської зброї для потреб ЗСУ.

Війна в Україні: позиція Італії

Як писав УНІАН, Італія вирішила не приєднуватися до програми НАТО PURL із постачання американської зброї для України – через триваючі мирні переговори. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні пояснив, що наразі це передчасно, оскільки у разі досягнення угоди бойові дії припиняться, і Україні знадобляться інші гарантії безпеки, а не озброєння.

Раніше в жовтні уряд Риму сигналізував про готовність приєднатися до програми, однак тепер Італія стала першою країною Європи, яка пропонує утриматися від постачань під час переговорів.

