Австрійський суд остаточно заблокував запит США про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа після більш ніж десяти років судових розглядів, під час яких було внесено рекордну заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Про це пише Bloomberg.

Віденський Вищий регіональний суд заявив, що вердикт суду нижчої інстанції, який заблокував передачу Фірташа, є остаточним, оскільки прокуратура не вклалася в термін подачі апеляції.

Зазначається, що прокуратура намагалася притягнути Фірташа до суду в США за звинуваченнями в тому, що він очолював змову з метою виплати 18,5 мільйона доларів індійським чиновникам для сприяння реалізації проєкту з видобутку титану вартістю 500 мільйонів доларів.

Олігарх заперечує свою провину і заявляє, що звинувачення США спрямовані на здійснення впливу на українську політику. Він боровся зі звинуваченнями у Відні, куди перевів свої компанії і де проживає після внесення рекордної застави 2014 року.

Важливо, що він заробив статки на торгівлі газом, зокрема з російським ПАТ "Газпром". Пізніше, після розпаду Радянського Союзу, він розширив свою діяльність у хімічну промисловість і виробництво телепродукції, ставши одним із найвпливовіших людей України.

Санкції проти Фірташа

Україна ввела санкції проти Фірташа 2021 року за ймовірні поставки титану російським виробникам зброї. Велика Британія ввела санкції проти нього 2024 року.

