Національний банк України встановив на четвер, 11 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,22 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,35/42,38 грн/дол., а євро - 49,30/49,31 грн/євро. 

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 10 грудня зріс на 5 копійок і складав 42,40 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і складав 49,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,85 гривні за євро.

В свою чергу курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок і складав 42,35 гривні за долар, а курс євро зріс також на 5 копійок і складав 49,45 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 41,75 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

